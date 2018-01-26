Пользователи «Одноклассников» назвали любимые песни Владимира Высоцкого

Было зафиксировано свыше 25 000 проголосовавших. С помощью специального хэштега #Высоцкому80 люди публиковали на своих стенах песни, воспоминания о ролях артиста. Самая популярная песня, набравшая 19,3% голосов - «Я не люблю».

В рейтинг самых популярных песен Владимира Высоцкого попали также другие его композиции: «Кони привередливые», «Песня о друге», «Он не вернулся из боя» и «Дом хрустальный». Поучаствовав в опросе, пользователи поделились более чем 65 тысячами треков с песнями известного артиста.

Интересно, что песни «Я не люблю» и «Он не вернулся из боя» входят в ТОП самых популярных среди пользователей по числу прослушиваний в разделе «Музыка». Также в «Одноклассниках» часто прослушивают песни «Скалолазка», «Баллада о детстве» и «Тот, который не стрелял».

Для почитателей таланта Владимира Высоцкого создан специальный сборник лучших композиций, он доступен на главной витрине музыкального раздела. Это 80 самых прослушиваемых песен знаменитого артиста.