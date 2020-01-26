В Екатеринбург привезут скрипку Страдивари

Скрипку привезут в Свердловскую филармонию 19 февраля 2021 года. Играть на инструменте будет музыкант из Израиля Вадим Глузман. Он сыграет Offertorium российского композитора Софьи Губайдулиной, которой в 2021 году исполнится 90 лет, и симфонию №4 Иоганнеса Брамса.