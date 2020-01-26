В Екатеринбург привезут скрипку Страдивари

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Жители Свердловской области смогут услышать скрипку Страдивари, которая была выпущена в 1690 году, пишет ТАСС.
Сюжеты: Екатеринбург
Скрипку привезут в Свердловскую филармонию 19 февраля 2021 года. Играть на инструменте будет музыкант из Израиля Вадим Глузман. Он сыграет Offertorium российского композитора Софьи Губайдулиной, которой в 2021 году исполнится 90 лет, и симфонию №4 Иоганнеса Брамса.
Как рассказал замдиректора по творческой деятельности филармонии Рустем Хасанов, скрипку часто называют Скрипкой Ауэра. Ее владельцем был скрипач Леопольд Ауэра.
Считается, что лучшими скрипками, выполненными Страдивари, стали инструменты сделанные с 1698 по 1725 годы.
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