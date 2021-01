В Екатеринбурге юные блогеры создали первый в городе «ТикТок дом»

В Екатеринбурге сообщество молодых блогеров решило создать первый в городе «ТикТок дом» под названием «Street House».

По словам одной из блогеров, в проекте приняли участие ребята, которые хотят сотворить что-то новое. Мы хотим взорвать Екатеринбург, потому что тут нет такого «хауса»,рассказала девушка ТК «Четвертый канал». «ТикТок дом» находится в небольшой комнате. Там собранна различная техника участников: ноутбук, штатив, принтер и так далее. На данный момент в проекте приняли участие девять блогеров. Самому младшему 17 лет, а самому старшему исполнилось 25. В день компания снимает от 10 до 20 роликов. На их канале свыше 1,5 тысячи подписчиков. Video: ТК «Четвертый канал» Напомним, в Екатеринбурге такса с парализованными лапами стала звездой «ТикТок» и Instagram. В Екатеринбурге такса с парализованными лапами стала звездой «ТикТок»

