Новую площадку для шоукейс-фестиваля в Екатеринбурге нашла команда «Ночи музыки»

Новую площадку для проведения ежегодного шоукейс-фестиваля в Екатеринбурге нашли организаторы «Ночи музыки». Ей стал «Екатеринбург-Экспо». Общий грантовый фонд в 2022 году составил пять миллионов рублей, а каждый из проектов претендует на грант в 600 тысяч рублей.

Третий New/Open Showcase Festival планируется провести на площадке МТС Live Холл в «Екатеринбург-Экспо», сообщили организаторы. Среди участников шоукейса — авторы «гимна самоизоляции» группа «Хадн дадн», якутянка lyulina, неосоул-исполнители «Андеграунд», альтернативная хип-хоп группа с берегов Онежского озера «СА: МИ», исполнители личностного и социального инди группа ГАФТ, екатеринбургский синти-поп дуэт theabc и еще 44 музыканта. В самом центре утверждают, что ранее с организаторами стоимость не согласовывали и готовы были предоставить скидку, но договориться не смогли, пишет Е1. Когда мы дошли до обсуждения суммы, у нас не было вообще никакого понимания о том, насколько большой будет фестиваль, какие площадки будут заняты, какое количество оборудования потребуется, сколько дней этот фестиваль будет идти, объяснил программный директор «Ельцин Центра» Денис Корнеевский. По его словам, согласованную сумму он назвать не может, но изначально была озвучена сумма проведения однодневного фестиваля, но оргкомитет имеет свои представления о мероприятии. Кроме того, в «Ельцин Центре» утверждают, что ситуация не связана со скандалом, который произошел в 2021 году с Владимиром Самойловым.

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