Нижнетагильский цирк готовится к капитальному ремонту (ФОТО)

В то время, пока вокруг цирка в Нижнем Тагиле кипит работа по замене коммуникаций и труб с холодной и горячей водой, внутри цирка пока ещё царит ожидание. Старые стены ждут свежей штукатурки и шпаклёвки. Впрочем, косметическим ремонтом тут не обойтись, уж очень велик фронт работ.

В начале февраля закончился конкурс на поиск подрядной организации, которая будет делать ремонт. За дело возьмется компания «Урал Инжиниринг», которая совместно с компанией «НеоКрил» занималась в Нижнем Тагиле реконструкцией Драмтеатра.

Директор цирка Руслан Марчевский рассказал журналисту TagilCity.ru о том, чему уделят внимание в первую очередь:

У меня лежит смета на 300 миллионов, но там цены 14 года. Они уже устарели. Цены выросли и на всё денег не хватит. Теперь надо решать, чему отдать предпочтение.

В первую очередь, это, конечно, крыша, стены и коммуникации. Необходимо утеплиться и сделать так, чтобы нигде ничего не бежало. Затем нужно отремонтировать всё, что связано с фойе и манежем, то есть то, что нужно для показа цирковой программы и комфортного времяпрепровождения зрителей. На третьем месте стоят помещения для животных. Потом гримерки. И последнее — административный корпус, -- сказал он.

Когда же начнется ремонт?

Подрядчик будет осуществлять реконструкцию за свой счет, потом им компенсируют их затраты. Поэтому мы сейчас ждем, когда подрядчик объявит о своей готовности. Цирк ни на что не похож и подрядчику придется учитывать специфику нашего здания. Мы ведь и не театр, и не спортивное сооружение, а некий их синтез.

Руслан устроил небольшую экскурсию по цирку, на которой показал помещения, нуждающиеся в ремонте.

В первую очередь были показаны гримёрные комнаты, в которых артисты готовятся к выступлению. Конечно, никаких артистов там сейчас нет, лишь на стенах развешаны старые фотографии и афиши, на которых запечатлены моменты некоторых выступлений.

В самих гримерных комнатах грустно — краска на стенах облупилась, в некоторых помещениях с потолка капает вода.

Для артистов важен уют, чтобы они могли сконцентрироваться на работе на манеже. А такие условия вряд ли подойдут хоть кому-нибудь.

В конюшне ситуация ненамного лучше. Руслан показал батареи, которые полопались при подключении тепла в этом году. Их заменили своими силами на регистры, чтобы не допустить обморожение стен.

Было показано помещение, в котором раньше находился репетиционный манеж. Он не пережил 90-х годов. За эти годы помещение использовалось для самых разных целей. Сейчас там чего только нет, начиная от мебели и заканчивая старым грузовым автомобилем. Директор цирка приложит все силы, чтобы репетиционный манеж возродился и на нем смогли репетировать не только артисты, но и дети из цирковых студий Нижнего Тагила.

В фойе на втором этаже журчит задорная капель. Если бы это не происходило внутри здания, то ей можно было бы даже обрадоваться. Увы, теплая погода вызвала таянье снега и старая крыша не смогла с этим справиться.

В помещении для проведения представлений вода нашла себе путь внутрь недалеко от одной из световых пушек. Крыша будет ремонтироваться в первую очередь, поэтому уже к концу года это перестанет быть проблемой.

В самом сердце цирка будут обновлены манеж и кресла для зрителей.

Цирк в Нижнем Тагиле закрыт с прошлого года. За это время тагильчане уже успели соскучится по представлениям, которые устраивали мастера манежа. К сожалению, ждать предстоит ещё немало. Ожидается, что ремонт должен закончиться к началу зимы. Зато потом обновленный и красивый цирк будет радовать горожан долгие годы.