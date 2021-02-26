5 миллионов рублей планирует выиграть в «Comedy Баттл» комик из Екатеринбурга

26 февраля Даниил Стебнев выступит на ТНТ в дуэте «ДаняВаря». Компанию комику составит Варвара Любимец из Новосибирска, пишет E1.
Юморист начал карьеру на сцене с семи лет. Периодически он участвовал в кастингах Comedy, но пройти их так и не смог.
Даниил планирует дойти до финала и выиграть пять миллионов рублей. На эти деньги он собирается закрыть долговые обязательства, направиться не отдых и купить игровую приставку.
Напомним, стендап-комик из Екатеринбурга снялся в юмористической программе на СТС. Ему предложили участвовать Александр Незлобин и Сергей Светлаков. Участие в данных съёмках были оплачены. Комик из Екатеринбурга представил три монолога, однако, сумму называть отказался.