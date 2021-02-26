Более 300 тысяч рублей получат четверо тагильчан за призовые места на WorldSkills

Евгений Куйвашев наградил 19 свердловчан за призовые места на WorldSkills Russia

Четыре жителя Нижнего Тагила и 15 свердловчан получили награды за призовые места на VIII национальном чемпионата «Молодые профессионалы», сообщается на официальном сайте губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Третье место и бронзовую медаль получили: Алёна Никитина из Нижнетагильского медицинского колледжа, Ксения Рахимова — студентка Нижнетагильского педагогического колледжа № 2, Иван Королев, ученик колледжа имени Демидова. Второе место заняла ученица школы № 49 Александра Иванова. За первое-третье место полагается 150, 125, 100 тысяч рублей соответственно. Победителей поздравил и наградил губернатор региона Евгений Куйвашев. Всего свердловчане приняли участие в 65 номинациях конкурса WorldSkills Russia. Финал национального чемпионата WorldSkills Russia проходит ежегодно в рамках реализации национального проекта «Образование». В 2020 году сборная Свердловской области завоевала 41 медаль.

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