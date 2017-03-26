Солисты Театра оперы и балета спели в аэропорту в Екатеринбурге (ФОТО)

Необычное представление было организовано для Алексея Тихомирова. Известный оперный певец прилетел из Москвы.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что для них не редкость наблюдать флешмобы, но живое пение солистов очень понравилось прилетевшим пассажирам.

Алексей Тихомиров прибыл в столицу Урала для обсуждения предстоящего благотворительного концерта. Информация о мероприятии пока держится в секрете.