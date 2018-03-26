4000 тагильчан приняли участие в выставке детского творчества ГДДЮТ (ВИДЕО)

Роботы здесь играют в футбол, занимаются единоборствами и решают сложные задачи. Конструкторами стали обычные дети, всего в выставке приняли участие 4000 детей и педагогов, представившие почти 2700 работ.

Было тяжело, практически каждый день приходили и собирали робота по два-три часа. Сначала придумывали, как соединить все узлы, потом написали для него программу. Видите — вот он работает комментировали ученики гимназии № 86.