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4000 тагильчан приняли участие в выставке детского творчества ГДДЮТ (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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4000 тагильчан приняли участие в выставке детского творчества ГДДЮТ (ВИДЕО)

26 марта, 19:50Свободное время
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