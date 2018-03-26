Фотограф из Нижнего Тагила вышел в финалы двух международных конкурсов (ФОТО)

Фотограф из Нижнего Тагила Павел Волков сделал снимки отшельника, который добровольно покинул Москву и поселился самодельной землянке в 100 км от столицы России.

Повседневная жизнь отшельника, запечатлённая на плёнку, принесла Волкову призовое место в конкурсе Siena International Photography Awards-2018.

Фото: Снимки-победители конкурса Siena International Photography Awards-2018

На этом нижнетагильский фоторепортёр не остановился и одержал победу в другом международном конкурсе - Istanbul Photo Awards-2018. Репортаж называется «История Талая» и рассказывает о мужчине, который потерял конечности при взрыве старого боеприпаса времён Великой Отечественной.

До того, как стать профессиональным фотографом Павел работал на коксохимическом производстве НТМК. Сейчас живёт в столице России и публикует фотографии в федеральных СМИ. Ранее фоторепортёр уже занимал призовые места в престижных международных конкурсах, сообщают «Все новости».

Фотография, занявшая первое место в конкурсе Istanbul Photo Awards-2018. Фото: «Все новости»