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Спектакль «Мастер и Маргарита» пройдет в Нижнем Тагиле 4 апреля в ДК им. Окунева
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Спектакль «Мастер и Маргарита» пройдет в Нижнем Тагиле 4 апреля в ДК им. Окунева

26 марта, 12:30Свободное время
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