Спектакль «Мастер и Маргарита» пройдет в Нижнем Тагиле 4 апреля в ДК им. Окунева

Постановке «Мастер и Маргарита» уже 7 лет. И она давно полюбилась зрителям в России и за рубежом.

Мизансцены, танцы, интересные костюмы, лазерное шоу, работа художника по свету и игра актеров сделали невозможное: самый мистический роман Булгакова ожил на театральной сцене.

В оформлении постановки не использовались громоздкие декорации, а их отсутствие компенсировано световыми эффектами: благодаря лучам лазера зритель видит то профиль Маргариты, то Ершалаим, то листы романа Мастера в пламени.

Живая игра актеров, звуки музыки не оставят никого равнодушным. Создатели спектакля отмечают, что сыграть в нем может далеко не каждый актер. Возможно, это связано с мистикой, которой окутан роман Булгакова.