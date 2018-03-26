Спектакль «Мастер и Маргарита» пройдет в Нижнем Тагиле 4 апреля в ДК им. Окунева
26 марта, 12:30Свободное время
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Драма о любви и предательстве – спектакль «Мастер и Маргарита» с Любовью Толкалиной в главной роли тагильчане смогут увидеть 4 апреля в ДК им. Окунева.
Сюжеты: Нижний Тагил
Постановке «Мастер и Маргарита» уже 7 лет. И она давно полюбилась зрителям в России и за рубежом.
Мизансцены, танцы, интересные костюмы, лазерное шоу, работа художника по свету и игра актеров сделали невозможное: самый мистический роман Булгакова ожил на театральной сцене.
В оформлении постановки не использовались громоздкие декорации, а их отсутствие компенсировано световыми эффектами: благодаря лучам лазера зритель видит то профиль Маргариты, то Ершалаим, то листы романа Мастера в пламени.
Живая игра актеров, звуки музыки не оставят никого равнодушным. Создатели спектакля отмечают, что сыграть в нем может далеко не каждый актер. Возможно, это связано с мистикой, которой окутан роман Булгакова.
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