Идеальные: 26 мам из Нижнего Тагила участвуют в конкурсе красоты и талантов

В Нижнем Тагиле начался проект, в рамках которого женщины с детьми смогут научиться множеству нового, интересно провести время с единомышленницами и выступить на финальном шоу 20 апреля.

Девчонки все такие улыбчивые, не стесняются задают вопросы, открыты к общению, помогают друг другу! Уже было первое оргсобрание с режиссером конкурса Светланой Загс и организатором Еленой Максимовой, обсудили все нюансы, посекретничали, ведь будем удивлять тагильчан на финале! Запланировано фееричное незабываемое шоу!рассказала редакции TagilCity.ru директор конкурса Ольга Подтяжкина.

В программе конкурса — многочисленные мастер-классы и развлекательные мероприятия, чтобы женщины, в том числе находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, могли активно провести время. Танцы, дефиле, кулинария, спортивные тренировки, обучение гончарному ремеслу — все это тагильчанки попробуют на себе. Также организаторы и партнеры конкурса подготовили детский праздник.