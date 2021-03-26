Из екатеринбургских студентов ищут желающего стать золотодобытчиком ради роли в кино

Из екатеринбургских студентов ищут желающего стать золотодобытчиком ради роли в кино

Сегодня, 21:33Свободное времяФото: pixabay
Среди студентов из Екатеринбурга ищут молодого человека, который сможет сыграть главного героя документального фильма в стиле Discovery. Картина раскроет историю профессии золотодобытчика.

Для того, чтобы сделать фильм документальным, команда планирует поехать в экспедицию за золотом с группой опытных геологов из Санкт-Петербурга.

На сегодняшний день молодые люди редко выбирают профессию золотодобытчика, хотя на нее много бюджетных мест, рассказала изданию Е1 режиссер из Екатеринбурга Луиза Галеева.

Поэтому мы и хотим провести своего рода исследование: а что если героя, который умеет только перепродавать кроссовки, отправить в суровую экспедицию,отметила Луиза Галеева.

В результате на главную роль требуется студент вуза — желательно горного. Кандидат должен быть коммуникабельным, а также иметь желание освоить профессию золотодобытчика.

Предполагается, что съемки начнутся в середине апреля.

Напомним, в мае в России планируется премьера фильма уральского режиссера. В главной роли снялся Алексей Серебряков.

Сюжеты:
Екатеринбург
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