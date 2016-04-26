Тагильские и московские артисты встретились на одной сцене: в городе прошел фестиваль памяти поэта Булата Окуджавы (ФОТО)

Спектакль был представлен в рамках фестиваля «Театральные дни Булата Окуджавы», и стал своеобразным прологом празднования 80-летия УВЗ. Как известно, советский поэт несколько лет жил в Нижнем Тагиле. Но немногие знают, что его отец Шалва Окуджава внес весомый вклад в строительство одного из крупнейший предприятий страны – Уралвагонзавода. В 1937 году большевика и партийного деятеля расстреляли, обвинив во вредительстве и троцкизме.

Сейчас на доме, где жила семья поэта, висит мемориальная доска. Вторая располагается на здании 32-й школы, в которой учился Булат Окуджава.

В спектакле «Мы, нижеподписавшиеся» приняли участие популярные российские актеры – Анна Большова, Анатолий Кот и Андрей Кузичев. Вместе со столичной командой в спектакле сыграли артисты драматического театра. Стоит отметить, что такая практика слияния артистов проводится впервые. И для тагильской труппы этот творческий эксперимент – ценный опыт, отметил худрук театра Игорь Булыгин.

Готовились к премьере спектакля целый месяц. Режиссер Владимир Скворцов дал задание тагильчанам самостоятельно разобрать пьесу. Несколько раз труппа драматического театра выезжала в Москву на репетиции. А в середине апреля гости из столицы приехали в Нижний Тагил, чтобы «привыкнуть» к сцене и провести заключительные «прогоны» пьесы.

Сюжет спектакля, что называется, на злобу дня: городской чиновник пытается заставить приемную комиссию подписать акт о приемке некачественного объекта. Зрители отметили, в одни моменты спектакль похож на мелодраму, а в другие – на детектив или шпионский триллер.

Планируется, что постановка будет включена в постоянный репертуар Нижнетагильского драмтеатра, а роли, которые играли московские гости, перейдут к нашим артистам.

Кроме того, во дворце культуры им. Окунева песни на стихи Булата Окуджавы исполнили Анна Большова и Дмитрий Харатьян. Для артиста было неожиданностью узнать, что корни писателя-барда в Нижнем Тагиле и связаны с УВЗ. Харатьян отметил, что ему приятно осознавать, что Окуджаву в нашем городе помнят, уважают его творчество и гордятся тем, что являются его земляками.

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