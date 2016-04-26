Цирковой коллектив Нижнего Тагила «Аншлаг» отметил своё 25-летие (ФОТО)

Свое 25-летие «Аншлаг» отмечал, демонстрируя мастерство своих воспитанников. Выступали как уже достаточно взрослые участники 24 лет, так и совсем юные 3-летние артисты. Большое количество тагильчан собралось посмотреть на них:

Было большое представление, в котором участвовали дети от 3-х до 24 лет. У нас много жанров: воздушная гимнастика, акробатика, жонглирование. Почти всё, кроме дрессуры.

Были гости, среди них народный артист Анатолий Марчевский, режиссер, директор Екатеринбургского цирка. Мы его ждали, очень рады, что он нас навестил. Был мэр Нижнего Тагила, Сергей Константинович Носов, -- рассказала журналисту руководитель коллектива Марина Гунина.

Её рассказ дополнила тагильчанка Алена, чей ребенок занимается в коллективе цирка «Аншлаг» уже три года:

Зал был полон. Коллектив пользуется популярностью не только у нас в городе, но и за рубежом. Недавно Олеся Федотова заняла второе место в Монте-Карло. Руководитель коллектива Марина Олеговна их продвигает. Они постоянно участвуют в различных конкурсах.

На представлении были клоуны, гимнасты, воздушные гимнасты. Мероприятие закончилось фейерверком, все остались довольны. Дети получили подарки, -- рассказала она.

Через год должен закончиться ремонт Нижнетагильского цирка. Вполне возможно, что свое 26-летие «Аншлаг» встретит именно под его куполом.