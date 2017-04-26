Дошколята Нижнего Тагила приняли участие в гала-концерте «Дорожные звездочки-2017» (ФОТО)

Мероприятие направлено на пропаганду безопасного поведения на дороге среди самых маленьких участников дорожного движения. В Нижнем Тагиле оно проходит уже в третий раз.

В 2017 году 746 ребят из 82 детских садов города сначала соревновались в районных мероприятиях в рамках программы «Агиттворчество», где детки демонстрировали светоотражающую одежду. На сцене ГДДЮТ выступили 15 лучших коллективов.

Малыши с помощью родителей изготовили костюмы, которые смогли продемонстрировать на гала-концерте.

Призерами в номинации «Агиттворчество» стал коллектив детского сада № 95, в номинации «Дефиле «Засветись!» - юные модели детского сада № 33.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД