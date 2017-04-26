Дошколята Нижнего Тагила приняли участие в гала-концерте «Дорожные звездочки-2017» (ФОТО)
26 апреля 2017, 12:20Свободное время
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В Нижнем Тагиле в ГДДЮТ прошел гала-концерт, которым завершился городской фестиваль «Дорожные звездочки-2017».
Сюжеты: Нижний Тагил
Мероприятие направлено на пропаганду безопасного поведения на дороге среди самых маленьких участников дорожного движения. В Нижнем Тагиле оно проходит уже в третий раз.
В 2017 году 746 ребят из 82 детских садов города сначала соревновались в районных мероприятиях в рамках программы «Агиттворчество», где детки демонстрировали светоотражающую одежду. На сцене ГДДЮТ выступили 15 лучших коллективов.
Малыши с помощью родителей изготовили костюмы, которые смогли продемонстрировать на гала-концерте.
Призерами в номинации «Агиттворчество» стал коллектив детского сада № 95, в номинации «Дефиле «Засветись!» - юные модели детского сада № 33.
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Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
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