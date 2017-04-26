Количество пляжей в Крыму в 2017 году вырастет на 42%

По словам главы Ростуризма Олега Сафонова, в 2016 году функционировало 367 пляжей, а к летнему туристическому сезону их должно стать 522. При этом чиновник заметил, что Египет не будет являться Крыму и Сочи конкурентом. Свою позицию он объяснил тем, что россияне обычно отдыхают в Египте осенью и зимой, когда в России очень холодно. Летом в Египте слишком жаркий климат.