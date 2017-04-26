Количество пляжей в Крыму в 2017 году вырастет на 42%
26 апреля 2017, 14:35Свободное время
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Ростуризм информирует: в 2017 году количество благоустроенных пляжей в Краснодарском крае и Крыму увеличится.
В 2017 году число пляжей в Крыму вырастет на 42%, а на территории Краснодарского края запланировано открытие 469 новых пляжей, сообщает газета «Известия».
По словам главы Ростуризма Олега Сафонова, в 2016 году функционировало 367 пляжей, а к летнему туристическому сезону их должно стать 522. При этом чиновник заметил, что Египет не будет являться Крыму и Сочи конкурентом. Свою позицию он объяснил тем, что россияне обычно отдыхают в Египте осенью и зимой, когда в России очень холодно. Летом в Египте слишком жаркий климат.
А в Сочи и Крым российские туристы отправляются на отдых летом. Это обеспечит отсутствие конкуренции при возобновлении поездок в Египет.
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