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Количество пляжей в Крыму в 2017 году вырастет на 42%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Количество пляжей в Крыму в 2017 году вырастет на 42%

26 апреля 2017, 14:35Свободное время
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