Тагильчан приглашают принять участие в выставке-конкурсе «Красота природы» (ФОТО)

К участию в творческом конкурсе «Красота природы» приглашаются взрослые и дети с 13 лет. Участниками выставки-конкурса могут стать как один художник персонально, так и группа художников, входящих в состав любительского коллектива.

Отбор представленных на конкурс работ будет проводиться до 29 мая по адресу студии «Цветные сны»: Ленинградский проспект, 103. Открытие выставки запланировано на 3 июня 2017 года.

Принимаются творческие работы, изготовленные при помощи собственных материалов и инструментов в следующих номинациях:

живопись;

графика;

декоративно-прикладное искусство (работа должна экспонироваться на стене).

Тематика работ: красота времен года, родного края, путешествия по России и другим странам. Особенно будет приветствоваться деревенский пейзаж.

Фото: Художественная студия «Цветные сны»

Готовые работы должны быть оформлены в раму. Этикетки к работам готовятся самостоятельно: размер 9х4 см, шрифт 14, Times New Roman с указанием названия работы, года создания, техники, материала, Ф. И. О. (полностью), года рождения, места проживания (района, города, посёлка и т. д.

Во время проведения конкурса возможна продажа конкурсных работ, но выдача всех работ состоится только после окончания выставки.

По окончании конкурса конкурсные работы составляют выставку творческих работ в помещениях студии до 1 августа 2017 г.

Подать заявку иногородние авторы и организации могут до 25 мая 2017 по электронному адресу. К заявке обязательно прилагается цветное изображение произведения. Тагильчане могут подать заявку лично, в часы работы студии по одному из адресов: Черноисточинское шоссе, 58А и Ленинградский проспект, 103. Все вошедшие в состав конкурса работы должны быть предоставлены в срок до 29 мая 2017.

6.4. Все участники выставки-конкурса награждаются Дипломом участника выставки-конкурса «Красота природы». Победители в каждой номинации получают диплом «Победителя в номинации» и памятный приз. Также по решению жюри могут быть присуждены Специальные дипломы и призы.

Контактный телефон для получения более подробной информации: 8 922 226 90 60. Прием заявок: colordreams2012@yandex.ru с пометкой «Красота природы».