Видео тагильчанина заняло третье место во Всероссийском конкурсе «Диво России». (ВИДЕО)
26 апреля 2017, 17:10Свободное время
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Представитель Нижнего Тагила Михаил Агеев занял третье место в IV Всероссийском фестивале-конкурсе туристских видеопрезентаций «Диво России».
Сюжеты: Нижний Тагил
Ролик тагильчанина Михаила Агеева «Путешествие в монументальную историю» рассказывает о скульптурах и памятниках Нижнего Тагила. Он представляет из себя виртуальный тур – путешествие в монументальную историю города с высоты птичьего полета.
Данный проект является частью нового сайта, созданного творческой группой Нижнетагильского музея изобразительных искусств, на котором представлены интересные факты об исторических памятниках Нижнего Тагила.
Данное видео было заявлено к рассмотрению в фестивале-конкурсе туристских видеопрезентаций «Диво России» и заняло третье место.
Видео: Михаил Агеев
© TagilCity.ru
городСвердловская областьРоссиятуризмфестивальвидеокультураконкурсскульптурысайтмонументпамятникивидеороликпрезентация
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей