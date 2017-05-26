Использование изображения зомби на рекламном баннере в Екатеринбурге признано незаконным

Местные общественники в Екатеринбурге сочли пугающей рекламу телесериала «Выжить после» компании СТС. В заявлении они указали, что рекламные щиты расположены в непосредственной близости к детским организациям и тем самым вызывают страх, ужас и панику, влияя на психику детей.

В рекламе использовано изображение девушки-зомби с черными неживыми глазами, трупными пятнами на лице и кровавым ртом.

В УФАС объяснили, что подобная реклама может вызвать у детей страх смерти и не должна находиться ближе, чем в 100 метрах от детских садов и школ, об этом информирует РИА URA.RU.

Распространители рекламы пытались оспорить решение, но арбитраж оставили его в силе.