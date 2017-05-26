Слет отрядов Юных инспекторов движения прошел в Нижнем Тагиле (ФОТО)
26 мая 2017, 11:35Свободное время
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В Нижнем Тагиле прошел традиционный слет отрядов Юных инспекторов движения. Всего на мероприятие приехали 15 отрядов ЮИД со своими руководителями. Малыши являются помощниками ГИБДД Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
ЮИДовцы круглый год участвуют в квестах, конкурсах, принимают участие в общественных мероприятиях, ведут пропаганду ПДД.
Мероприятие открыл начальник ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковник полиции Анатолий Чернов. Он сказал ребятам слова благодарности и заметил, что взрослые часто забывают о безопасности на дороге, а слова, сказанные малышами, запоминаются намного лучше, чем информация в учебниках.
Слет отрядов прошел в дружественной обстановке, в атмосфере праздника и радости.
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Фото: Отделение пропаганды ОГИБДД
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