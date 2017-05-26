Слет отрядов Юных инспекторов движения прошел в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Мероприятие открыл начальник ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковник полиции Анатолий Чернов. Он сказал ребятам слова благодарности и заметил, что взрослые часто забывают о безопасности на дороге, а слова, сказанные малышами, запоминаются намного лучше, чем информация в учебниках.