Цветы, детские площадки и асфальт: все районы Нижнего Тагила благоустроят ко Дню города-2017

Отчеты о намеченных мероприятиях по благоустройству и облагораживанию облика города выслушал сегодня, 26 мая, мэр Сергей Носов от глав районов Нижнего Тагила. Те сообщили, какие именно работы по облагораживанию внешнего вида города будут проводить в ближайшем будущем:

Для украшения района подготовлено 6 тысяч цветочных саженцев. В честь 90-летия «Рудника им. III Интернационала» напротив «Дворца национальных культур» благоустроят сквер — его оформят цветами, установят новую мемориальную доску. Стела микрорайона будет обновлена — на ней восстановят все надписи. На Уральском проспекте, 42, будет организована огромная клумба с оформлением и цветами. На Победы, 30, будет заасфальтирован двор и установлены детские площадки. На Черноисточинском шоссе, 31, будет восстановлена баскетбольная площадка рассказал заместитель главы администрации Геннадий Классен.

В других районах запланировано никак не меньшее количество работы. Так, у детского сада №7 восстановят подъездную дорогу и кронируют старые тополя. Рядом с рынком «Центральный» установят лавочки и посадят деревья. У домов №58 и 19-21а на ул. Верхняя Черепанова появятся новые игровые площадки. Ещё одну детскую площадку сделают на Выйской, 58.

Также в планах значатся: восстановление нарушенного благоустройства, борьба с несанкционированной свалкой в микрорайоне «Девятый поселок», цветочное оформление районов, создание сквера недалеко от пересечения пр. Ленинградский и ул. Юности. И это только небольшая часть запланированных изменений.

В ближайшие два месяца городские службы проделают много работы по озеленению, уборке и благоустройству Нижнего Тагила. Но то, как долго город будет после этого оставаться красивым, зависит в первую очередь от его жителей, то есть нас с вами, ведь недаром девизом Дня города-2017 выбрана фраза «Чистый город начинается с тебя».