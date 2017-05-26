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Цветы, детские площадки и асфальт: все районы Нижнего Тагила благоустроят ко Дню города-2017
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Цветы, детские площадки и асфальт: все районы Нижнего Тагила благоустроят ко Дню города-2017

26 мая 2017, 18:15Свободное времяДенис Таратонов
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