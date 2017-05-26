«Цветы для майора» и полицейские из ткани: детский творческий конкурс завершился в Нижнем Тагиле (ФОТО)
26 мая 2017, 11:05Свободное время
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле состоялось награждение участников, ставшего уже традиционным, конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа».
Сюжеты: Нижний Тагил
Всех участников конкурса и их родителей пригласили в ГДДЮТ, где была организована выставка, и прошел концерт. На суд жюри было выставлено 18 работ учащихся школ города и воспитанников детских реабилитационных центров.
Для изготовления конкурсных поделок ребята использовали различные подручные материалы: бумагу, картон, тесто, ткань. Всех конкурсантов наградили дипломами.
Третье место разделили Анастасия Воронина и Вероника Галактионова за работы «Цветы для майора» и полицейского из ткани. Второе место заняла Валерия Дороднова с мягкой игрушкой высотой 70 см. Самую высокую награду заслужили Анастасия и Роман Соседковы за точное повторение образа стража порядка.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей