4,5 тысячи детей отдохнут летом в лагерях Нижнего Тагила

4,5 тысячи детей отдохнут летом в лагерях Нижнего Тагила
4,5 тысячи детей отдохнут летом в лагерях Нижнего Тагила
Сегодня, 13:37Свободное времяФото: pixabay.com
С сегодняшнего дня, 26 мая, в Нижнем Тагиле открылись лагеря для отдыха. Они примут за лето 4,5 тысячи детей.

В Нижнем Тагиле, сегодня, 26 мая, началась приемка лагерей. Об этом сообщалось на 66-м заседании Гордумы в Нижнем Тагиле. С докладом выступил замглавы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров.

Все лагеря обеспечены в достаточном количестве антисептическими препаратами и средствами индивидуальной защиты,сказал Валерий Суров.

Напомним, ранее сообщалось, что детей тагильчан смогут принять девять смен загородных лагерей. Будет работать 4 смены: три по 21 дню и одна – 14 дней. В «Баранчинских огоньках» будет действовать 5 смен по две недели. Санаторий-профилакторий «Сосновый Бор» готов принять три смены ребят.

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