4,5 тысячи детей отдохнут летом в лагерях Нижнего Тагила

Напомним, ранее сообщалось, что детей тагильчан смогут принять девять смен загородных лагерей. Будет работать 4 смены: три по 21 дню и одна – 14 дней. В «Баранчинских огоньках» будет действовать 5 смен по две недели. Санаторий-профилакторий «Сосновый Бор» готов принять три смены ребят.