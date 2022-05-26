4,5 тысячи детей отдохнут летом в лагерях Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле, сегодня, 26 мая, началась приемка лагерей. Об этом сообщалось на 66-м заседании Гордумы в Нижнем Тагиле. С докладом выступил замглавы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров.
Все лагеря обеспечены в достаточном количестве антисептическими препаратами и средствами индивидуальной защиты,сказал Валерий Суров.
Напомним, ранее сообщалось, что детей тагильчан смогут принять девять смен загородных лагерей. Будет работать 4 смены: три по 21 дню и одна – 14 дней. В «Баранчинских огоньках» будет действовать 5 смен по две недели. Санаторий-профилакторий «Сосновый Бор» готов принять три смены ребят.