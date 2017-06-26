Дети из летних лагерей Нижнего Тагила побывали на встрече с Бабой Ягой в одной из библиотек города (ФОТО)
В библиотеке №8 отдыхающие школьники из летних лагерей побывали на встрече с Бабой Ягой, организованной библиотекарями Нижнего Тагила.
Встреча со сказочной дамой – Бабой Ягой – состоялась в библиотеке №8 накануне ее дня рождения, который отмечается 26 июня.
Организаторы познавательно-развлекательного мероприятия приготовили для детей разнообразную программу. Библиотекари рассказали школьникам из летних лагерей малоизвестные факты из истории про Бабу Ягу.
Например, о том, кого раньше называли Бабой Ягой. Оказывается, в древней Руси так называли знахарку, которая по каким-то причинам после крещения Руси стала в опале. Узнали дети и о родине Бабы Яги – селе Кукобой, о других ее именах - Ягая баба, Ягабова, Ягиха.
Были в программе встречи и другие мероприятия – раскрашивание портрета Бабы Яги, разгадывание анаграмм, интерактивные упражнения, частушки, ворчалки, дразнилки от Бабы Яги.
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