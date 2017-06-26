Дети из летних лагерей Нижнего Тагила побывали на встрече с Бабой Ягой в одной из библиотек города (ФОТО)

Например, о том, кого раньше называли Бабой Ягой. Оказывается, в древней Руси так называли знахарку, которая по каким-то причинам после крещения Руси стала в опале. Узнали дети и о родине Бабы Яги – селе Кукобой, о других ее именах - Ягая баба, Ягабова, Ягиха.