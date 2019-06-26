Женская колония Нижнего Тагила выпустила видеоролик ко Дню борьбы с наркотиками

Видео называется «Как я стала наркоманкой» и приурочено к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотических средств и их незаконным оборотом, который отмечают 26 июня. В ролике рассказывается история девушки, которая стала наркоманкой. Сюжет взят из художественно-публицистической литературы. Текст сопровождается тематическими картинками, которые изобразила осужденная ИК-6 Елена Пришва, которая имеет художественное образование.