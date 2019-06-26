Женская колония Нижнего Тагила выпустила видеоролик ко Дню борьбы с наркотиками
Сегодня, 14:37Свободное времяФото: ГУ ФСИН по Свердловской области
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В ИК-6 Нижнего Тагила осужденные женщины сняли видеокомикс о судьбе девушки-наркоманки, сообщает пресс-служба ГУ ФСИН.
Сюжеты: Нижний Тагил
Видео называется «Как я стала наркоманкой» и приурочено к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотических средств и их незаконным оборотом, который отмечают 26 июня. В ролике рассказывается история девушки, которая стала наркоманкой. Сюжет взят из художественно-публицистической литературы. Текст сопровождается тематическими картинками, которые изобразила осужденная ИК-6 Елена Пришва, которая имеет художественное образование.
Видео
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Видео: ГУФСИН
В мае этого года заключенные ИК-12 в Нижнем Тагиле сняли клип, посвященный рэп-исполнителю Басте, который не приехал к ним на концерт.
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