Санкт-петербургский писатель сделал подарок тагильской библиотеке

Автор приезжал в Нижний Тагил по семейным делам. Супруга Николая Бутенко родилась в нашем городе. При каждой поездке на Урал семья обязательно находит время для того, чтобы посетить библиотеку Нижнего Тагила, и привозит с собой в подарок несколько книг.