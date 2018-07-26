Санкт-петербургский писатель сделал подарок тагильской библиотеке

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Детский писатель из Санкт-Петербурга Николай Бутенко презентовал библиотеке Нижнего Тагила около 40 книг.
Детский писатель из Санкт-Петербурга Николай Бутенко передал в дар тагильской библиотеке около 40 книг.
Автор приезжал в Нижний Тагил по семейным делам. Супруга Николая Бутенко родилась в нашем городе. При каждой поездке на Урал семья обязательно находит время для того, чтобы посетить библиотеку Нижнего Тагила, и привозит с собой в подарок несколько книг.
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Во время последнего визита директор Наталья Якимова договорилась с Николаем Бутенко о проведении телемоста между библиотеками Нижнего Тагила и Санкт-Петербурга будущей осенью. Планируется, что таким образом у читателей Нижнего Тагила появится возможность лично познакомиться с известным автором.
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