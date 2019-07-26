Свердловчане смогут принять участие в массовом крещении

В этот день верующие отпразднуют 1031-летие крещения Руси. Массовое крещение пройдет на реке Чусовой по благословению митрополита Кирилла.

Крещение пройдет в 16 раз, в прошлом году креститься пожелали 170 человек. В программе мероприятия также обед и концерт.