Близнецы-диджеи из Екатеринбурга будут бороться за сердце Ольги Бузовой
Сегодня, 18:15Свободное время
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В новом телешоу канала «ТНТ» под названием «Замуж за Бузову» приняли участие два жителя Екатеринбурга. Братья-близнецы Сергей и Андрей Наумовы планируют завоевать сердце телеведущей и певицы.
Сюжеты: Екатеринбург
26 августа в эфире телеканала «ТНТ» вышло новое шоу «Замуж за Бузову». В борьбу за сердце Ольги включились, в том числе, и два жителя Екатеринбурга — диджеи и близнецы Сергей и Андрей Наумовы.
Сергей Наумов является бывшим возлюбленным победительницы «Холостяка» Дарьи Клюкиной. Во время эфира она рассказала Егору Криду, что одной из причин расставания стала ревность к брату Андрею, которому ее молодой человек уделял больше времени.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: Канал «ТНТ»
Со слов братьев, они готовы поддерживать друг друга во время телепроекта, несмотря ни на что.
Если бы взяли Сережу, а не меня, я бы с любовью его проводил, собрал ему сумку и пожелал счастья в столь нелегком деле. У нас нет ревности в этом плане,рассказал Андрей Наумов журналистам.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей