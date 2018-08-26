Близнецы-диджеи из Екатеринбурга будут бороться за сердце Ольги Бузовой

26 августа в эфире телеканала «ТНТ» вышло новое шоу «Замуж за Бузову». В борьбу за сердце Ольги включились, в том числе, и два жителя Екатеринбурга — диджеи и близнецы Сергей и Андрей Наумовы.

Сергей Наумов является бывшим возлюбленным победительницы «Холостяка» Дарьи Клюкиной. Во время эфира она рассказала Егору Криду, что одной из причин расставания стала ревность к брату Андрею, которому ее молодой человек уделял больше времени.

Видео Видео: Канал «ТНТ»

Со слов братьев, они готовы поддерживать друг друга во время телепроекта, несмотря ни на что.