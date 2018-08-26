Детский читальный зал под открытым небом открылся на ГГМ в Нижнем Тагиле
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Для жителей Гальяно-горбуновского массива прямо на одной из детских игровых площадок начал работу читальный зал с детскими книгами и журналами.
Сюжеты: Нижний Тагил
23 августа на одной из детских площадок на ГГМ начал работать читальный зал «Под голубыми небесами» организованный специалистами филиала №5 Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила.
Для маленьких читателей и их родителей были представлены детские книги и журналы. Дети рассказывали о том, какие произведения прочитали за время летних каникул, о своих любимых авторах, и интересовались наличием тех книг, которые давно хотели прочитать.
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Каждый посетитель читального зала под открытым небом получил индивидуальное приглашение в библиотеку. На следующий день организаторы и юные любители книг уже встретились в стенах филиала №5, сообщает пресс-служба Центральной городской библиотеки.
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