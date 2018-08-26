Гипнотизер из Екатеринбурга принял участие в шоу «Все, кроме обычного»
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Менталист, эстрадный гипнотизер и преподаватель гипноза Станислав Малаховский принял участие в шоу современных фокусов «Все, кроме обычного». Он получил положительное решение от всех членов жюри и прошел в следующий этап.
Сюжеты: Екатеринбург
25 августа в эфире телеканала «ТВ-3» вышел новый выпуск шоу современных фокусов «Все, кроме обычного». В нем принял участие житель Екатеринбурга Станислав Малаховский. Являясь профессиональным шоуменом и гипнотизером, молодой человек решил продемонстрировать жюри свое мастерство.
Для гипноза он выбрал ведущего программы и привлек к участию в номере Александра Муратаева и Азамата Мусагалиева. По итогам выступления Станислав получил положительное решение от всех членов жюри и прошел в следующий этап.
Видео
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Видео: Телеканал «ТВ-3»
11 августа в эфире «ТВ-3» в шоу выступил пожарный из Новоуральска Евгений Матвеев. Ольга Серябкина и Азамат Мусагалиев, отметили, что их удивило выступление Евгения, и они с радостью встретятся с ним еще раз.
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