Гипнотизер из Екатеринбурга принял участие в шоу «Все, кроме обычного»

25 августа в эфире телеканала «ТВ-3» вышел новый выпуск шоу современных фокусов «Все, кроме обычного». В нем принял участие житель Екатеринбурга Станислав Малаховский. Являясь профессиональным шоуменом и гипнотизером, молодой человек решил продемонстрировать жюри свое мастерство.

Для гипноза он выбрал ведущего программы и привлек к участию в номере Александра Муратаева и Азамата Мусагалиева. По итогам выступления Станислав получил положительное решение от всех членов жюри и прошел в следующий этап.

Видео Видео: Телеканал «ТВ-3»