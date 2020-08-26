Названы знаки зодиака, которым нужно быть внимательнее на работе 27 августа

Овен

Сегодня вам будет сложно общаться. Кажется, что вас неправильно понимают или в чем-то пытаются обвинить. Старайтесь не делать поспешных выводов. Ситуация скоро прояснится. На работе вам сегодня будет удаваться многое из того, что вы запланировали. Во второй половине дня рекомендуется заняться домашними делами. Астрологи предупреждают, что не стоит ходить к косметологу, лучше перенести прием на другой день или провести домашние процедуры.