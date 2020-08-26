Снимавшаяся в клипе Little Big екатеринбурженка в третий раз пришла на «Танцы на ТНТ»

Алиса Лишенко из Екатеринбурга пришла на финальный сезон проекта «Танцы на ТНТ» уже в третий раз, пишет E1.

До этого девушка участвовала в первом и втором сезонах. Оба раза она проходила до этапа отборов команды, но никто из наставников ее не выбрал. Кроме того, в первом выпуске на телеэкранах появятся еще две девушки из Екатеринбурга. По словам Алисы, она открывала самый первый сезон. Будет открывать и последний. В третий раз я пошла на проект уже совершенно с другими амбициями и с определенной целью. На сцену я вышла, танцевала свою авторскую хореографию, а что было дальше — смотрите 29-го числа,сказала Алиса. На данный момент девушка работает хореографом-постановщиком, учит танцевать участниц конкурса «Мисс Екатеринбург» и снимается в клипах. Недавно она снялась в клипе Little Big «Skibidi» (Romantic Edition), а также исполнила главную роль в клипе «уральского пельменя» Романа Постовалова. Еще две участницы выступили на кастинге дуэтом. Мария Курсова и Мария Полянская назвали его PADRRUZHKI. Пройдут ли участницы дальше станет известно 29 августа, когда в эфир выйдет первый выпуск сезона шоу. В преддверии премьеры нового сезона телеканал ТНТ провел танцевальный флешмоб, в котором принимали участие жители Екатеринбурга. Он был посвящен новым привычкам людей, которые они выработали за последние пол года. Ранее житель Екатеринбурга Олег, который раньше был учителем физкультуры, но потом стал стриптизером, снял собственное видео на песню «Кайфушка». Ставший стриптизером учитель физкультуры из Екатеринбурга снял свой первый клип

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter