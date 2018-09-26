Экспозиция «Окаянные дни» приглашает в городской архив Нижнего Тагила

Выставка к 100-летнему юбилею со дня начала Гражданской войны открылась в Нижнетагильском городском историческом архиве. Экспозиция «Окаянные дни» сообщает подробности событий, происходивших в Нижнем Тагиле, в период междоусобной войны.

Сохранились здания, в которых находились штабы и красногвардейцев, и белого движения. На карте мы отметили адреса, по которым размещались красная и белая армии, рассказала главный архивариус Нижнетагильского городского исторического архива Майа Шаркова.

На выставке тагильчане могут узнать о комендатуре, данная военная организация появилась в городе в 1918 году. Она занималась контролем всех массовых событий вплоть до спектаклей. На стеллажах размещены документы и предметы быта, которые помогают получить представление о прошедшей эпохе. Жители Нижнего Тагила приглашаются на выставку до конца ноября, сообщает «Тагил-ТВ».