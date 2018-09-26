Популярные зарубежные сериалы появятся бесплатно в «ВКонтакте»

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Онлайн-кинотеатр SnowJet и социальная сеть «ВКонтакте» договорились о размещении в видеозаписях популярных зарубежных сериалов, таких как «Молодой папа», «Мост», «Острые Козырьки», «Крах», «Убийство на пляже» и многие другие. Всего в каталоге доступно более 70 сериалов.
Доступ к сериалам ничем не ограничен, за него не нужно ничего платить или переходить на посторонние ресурсы. Пользователю достаточно перейти в официальную группу онлайн-кинотеатра SnowJet и выбрать любую понравившуюся новинку.
Пресс-служба социальной сети «ВКонтакте» сообщает, что каталог будет обновляться каждую неделю. На данный момент зрителю доступны более 70 сериалов с оригинальной озвучкой или русским переводом в формате FullHD.
Легальный контент может быть доступным и бесплатным. Мы рады возможности показать наши сериалы аудитории самой большой и современной социальной сети в России. Более того, мы расцениваем ВКонтакте в качестве площадки для эксклюзивных премьер,рассказал Максим Казанцев, директор по маркетингу ShowJet.
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