Популярные зарубежные сериалы появятся бесплатно в «ВКонтакте»

Доступ к сериалам ничем не ограничен, за него не нужно ничего платить или переходить на посторонние ресурсы. Пользователю достаточно перейти в официальную группу онлайн-кинотеатра SnowJet и выбрать любую понравившуюся новинку.

Пресс-служба социальной сети «ВКонтакте» сообщает, что каталог будет обновляться каждую неделю. На данный момент зрителю доступны более 70 сериалов с оригинальной озвучкой или русским переводом в формате FullHD.