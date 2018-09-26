Ставки растут и падают, должников освобождают от налога

Последняя неделя была богата запоминающимися событиями в финансовой сфере.

Банк России заявил о возможном повышении ключевой ставки во время следующего собрания Совета директоров, посвященного этому вопросу. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что существует несколько аргументов в пользу этого решения. Среди них – высокая волатильность рынка и несколько более быстрое, нежели ожидал регулятор, движение к таргету инфляции в 4%. В то же время, добавила глава Центробанка, существуют и факторы, благодаря которым ключевая ставка может сохраниться на прежнем уровне либо продолжит снижаться, но более постепенно, чем это было запланировано. Окончательное решение примет Совет директоров ЦБ РФ 14.09.2018 года. Сейчас ключевая ставка Банка России равна 7,25% годовых.

(Материал подготовлен командой Zaim.com-займы онлайн)

В это же время некоторые европейские центробанки понижают ключевую ставку вплоть до отрицательной. Этим регуляторы пытаются вынудить банкиров вкладывать деньги в реальную экономику, а не держать их «про запас». Нововведение отразилось и на физических лицах: за открытые депозиты кредитные учреждения начали взимать плату. Касается это не всех вкладов, в основном раскошелиться придется владельцам крупных депозитов размером в 500 тыс. – 1 млн евро. Подобную тактику уже применяют несколько банков Германии и финансовое отделение швейцарской почты. Представители банков объяснили свое решение о сборе платы за депозиты с физических лиц тем, что отрицательная процентная ставка привела к крупным ежегодным потерям кредитных учреждений, а некоторые другие сопутствующие ей условия не позволяют банкирам инвестировать большие суммы, что также приводит к снижению дохода. Эксперты согласны с представителями рынка, считая, что подобное решение европейских финансовых регуляторов эффективно лишь в качестве кратковременной меры.