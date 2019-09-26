В Нижнем Тагиле начинает работу коворкинг-центр для людей с нарушениями слуха
Сегодня, 14:10Свободное времяФото: pixabay.com
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29 сентября в Нижнем Тагиле открывается коворкинг-центр «Тихое место», сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Проект является уникальным для УрФО и призван объединить «мир глухих» с «миром слышащих». В коворкинг-центре будут общаться на русском жестовом языке, с ним могут познакомиться слышащие тагильане, также в центр станет местом для занятости людей с нарушениями слуха.
В «Тихом месте» запланировано проведение мастер-классов по обучению русскому жестовому языку.
Открытие состоится 29 сентября в 16 часов по адресу: улица Первомайская, 21.
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