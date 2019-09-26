В Нижнем Тагиле начинает работу коворкинг-центр для людей с нарушениями слуха

Проект является уникальным для УрФО и призван объединить «мир глухих» с «миром слышащих». В коворкинг-центре будут общаться на русском жестовом языке, с ним могут познакомиться слышащие тагильане, также в центр станет местом для занятости людей с нарушениями слуха.