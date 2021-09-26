Пародии, танцы и отношения полов. Топ-5 популярных каналов TikTok екатеринбуржцев

Пародии, танцы и отношения полов. Топ-5 популярных каналов TikTok екатеринбуржцев
Пародии, танцы и отношения полов. Топ-5 популярных каналов TikTok екатеринбуржцев
Сегодня, 17:05Свободное времяФото: pixabay.com
Приложение TikTok с момента своего появления завоевало огромную популярность и, кажется, до сих пор не перестает ее набирать. Аккаунты в этой социальной сети заводит почти каждый. Кто-то с целью посмотреть, а кто-то и поснимать. Немало в TikTok и уральцев. TagilCity.ru составило свой рейтинг самых популярных аккаунтов.

Близнецы Верзаковы

Канал екатеринбургских близнецов Артема и Кирилла Верзаковых набрал уже 2,4 миллиона подписчиков. Ранее молодые люди снимали пародии на сцены известных мультфильмов, но в последних видеороликах стали чаще говорить об отношениях и бизнесе.

Katy Milash

На ее аккаунте уже собралось более 620 тысяч подписчиков. В своих видеороликах девушка много рассказывает в юмористической форме о жизни молодых мам, шопоголизме и других интересных вещах.

Mikhaelloo (Армен Михаелян)

Интересный молодой человек с 2,5 миллиона подписчиков. На своей страничке он рассказывает преимущественно об отношениях мам и детей, причем делает это в юмористической форме. Его ролики собирают миллионы просмотров, а в некоторых видео кто-то даже узнает себя.

Артур Саарян

Его аккаунт набрал 83,4 тысячи подписчиков. Молодой человек рассказывает об отношениях и дружбе, сопровождая свои ролики танцами. Постановки свердловчанина собирают много просмотров.

Женя и Лёша

Семья Меньшовых рассказывает об отношениях мужчины и женщины в юмористической форме. Они снимают видео про типичные ситуации, которые могут встречаться в отношениях.

Напомним, о том, как жители Свердловской области разбогатели при помощи TikTok, а также почему короткие видео становятся столь популярными, разбиралось TagilCity.ru.

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Екатеринбург
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