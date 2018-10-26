Фильм 11-классницы из Екатеринбурга прошел в финал международного кинофестиваля

Документальный фильм Алены Чехомовой рассказывает о четырехлетнем мальчике с тяжелой формой ДЦП. Ролик входит в серию «Особые истории», состоящую из пяти фильмов. Алена в своем проекте выступает в роли режиссера, оператора и режиссера монтажа.

Главные герои фильма – мальчик Ваня с ДЦП и его родители, которые задались целью поставить неходячего ребенка на ноги.