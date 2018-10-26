Фильм 11-классницы из Екатеринбурга прошел в финал международного кинофестиваля
Сегодня, 13:25Свободное времяФото: кадр из фильма «Ваня»
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Документальный фильм «Ваня» про мальчика с ДЦП, который сняла 17-летняя школьница из Екатеринбурга, попал в финал IX Международного кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров».
Документальный фильм Алены Чехомовой рассказывает о четырехлетнем мальчике с тяжелой формой ДЦП. Ролик входит в серию «Особые истории», состоящую из пяти фильмов. Алена в своем проекте выступает в роли режиссера, оператора и режиссера монтажа.
Главные герои фильма – мальчик Ваня с ДЦП и его родители, которые задались целью поставить неходячего ребенка на ноги.
Алена Чезомова уже приглашена на финал кинофестиваля, который состоится в конце ноября в Москве, пишет Ura.ru.
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