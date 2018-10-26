Тагильчане заняли второе место на соревнованиях по пожарно-прикладному сорту
Сегодня, 20:37Свободное времяФото: пресс-служба ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО
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Юные тагильчане стали вторыми на соревнованиях по пожарно-прикладному сорту.
Сюжеты: Нижний Тагил
Соревнования, которые прошли в Нижнем Тагиле, проводились для молодых людей с 13 до 18 лет. В Нижний Тагил приехали участники из Серова, Нижней Салды, Кушвы, Красноуральска.
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Победила команда из Нижней Салды, тагильчане стали вторыми, бронзу взяли спортсмены из Серова. Далее ребят ждет чемпионат области по пожарно-прикладному спорту, который пройдет в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО.
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