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Тагильчане заняли второе место на соревнованиях по пожарно-прикладному сорту
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане заняли второе место на соревнованиях по пожарно-прикладному сорту

Сегодня, 20:37Свободное времяФото: пресс-служба ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО
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