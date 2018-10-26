Тагильский педагог прошел во второй этап конкурса на премию губернатора

По итогам второго этапа конкурса педагог допобразования ГДДЮТ Артем Канюкин занял третье место из 20 заявившихся участников.

В рамках первого этапа жюри конкурса заочно рассмотрело портфолио участников. Во втором этапе педагоги провели занятия для учеников екатеринбургских школ.

В следующем этапе педагоги будут проводить мастер-классы для взрослых и детей, сообщает пресс-служба ГДДЮТ.