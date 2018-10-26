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Тагильский педагог прошел во второй этап конкурса на премию губернатора
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильский педагог прошел во второй этап конкурса на премию губернатора

Сегодня, 06:30Свободное времяФото: пресс-служба ГДДЮТ
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