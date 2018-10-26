Тагильский педагог прошел во второй этап конкурса на премию губернатора
Сегодня, 06:30Свободное времяФото: пресс-служба ГДДЮТ
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Тагильчанин Артем Канюкин прошел во второй этап конкурса на соискание премии губернатора Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
По итогам второго этапа конкурса педагог допобразования ГДДЮТ Артем Канюкин занял третье место из 20 заявившихся участников.
В рамках первого этапа жюри конкурса заочно рассмотрело портфолио участников. Во втором этапе педагоги провели занятия для учеников екатеринбургских школ.
В следующем этапе педагоги будут проводить мастер-классы для взрослых и детей, сообщает пресс-служба ГДДЮТ.
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