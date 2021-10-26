Гитары, ангелы и триколор. Как прошло открытие «Тагильской лагуны-2» в Нижнем Тагиле

На открытие новой площадки для занятий и развлечений пришли жители с разных районов города. Десятки детей, среди которых и воспитанники ГДДЮТ, уже успели не просто посмотреть, но и попробовать поиграть на новых площадках. А творческие коллективы дворца показали устроили яркое шоу для гостей праздника.
Поздравляю вас с открытием замечательной площадки. Побольше бы таких проектов. Конечно, спасибо Владиславу Юрьевичу, что он проявил инициативу, а Евгению Куйвашеву за то, что он одобрил. Так у тагильчан появилось замечательное место проведения своего досуга, занятий спортом, сказал вице-губернатор Олег Чемезов на церемонии открытия.
На открытии выступила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова. Она поблагодарила всех присутствующих, а также коллег, которые помогли получить финансирование на реконструкцию.
Я искренне верю, что эта площадка будет не только радовать туристов, приезжающих в Нижний Тагил, но еще и будет радовать всех тагильчан, детей и близких. Очень приятно, что в проектировании этой площадки приняли участие неравнодушные жители Нижнего Тагила. Некоторые объекты проектировались исключительно с их участием и по их рекомендациям, рассказала Виктория Казакова.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев во время своего выступления поблагодарил губернатора Евгения Куйвашева, а также Викторию Казакову за возможность реализации проекта.
Сейчас уже, наверное, сложно вспомнить, что здесь находилось — тот пустырь, который здесь был. Сегодня здесь появилось великолепная площадка для занятий детей и взрослых. Не могу не отметить строителей, которые вместо положенных двух лет построили площадку за 10 месяцев. Поэтому от лица всех тагильчан выражаю благодарность директору МУП «Тагилдорстрой» Игорю Васильеву, сказал Владислав Пинаев.
После этого состоялось вручение благодарственных писем главы города за упорный труд и большой вклад в реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» представителям подрядных организаций, которые трудились на объекте.
Глава гордумы Нижнего Тагила Вадим Раудштейн поздравил присутствующих с «днем рождения».
Это день рождения этого великолепного проекта, реализация которого сегодня закончилась. Этот проект рождался 10 месяцев, как ребенок и из «гадкого утенка», из того заброшенного пустыря, стал великолепным местом для отдыха досуга спортивного развлечения, сказал Вадим Раудштейн.
Директор ГДДЮТ Оксана Михневич поблагодарила всех, кто участвовал в строительстве «лагуны», а также губернатора региона, главу города. Особые слова благодарности она озвучила строителями.
Сбылась места! У нас есть парк, в котором с этой минуты можно будет гулять всем жителям, заявила Оксана Михневич.
Она подарила директорам предприятий, участвовавших в создании «Тагильской лагуны-2», ангелов и картины, созданные руками воспитанников ГДДЮТ. А министру инвестиций региона Виктории Казаковой, главе города Владиславу Пинаеву и директору МУП «Тагилдорстрой» она вручила портреты на фоне «Тагильской лагуны». Портрет передадут и губернатору Евгению Куйвашеву.
Также с благодарственной речью выступила и ветеран педагогического труда, которая 65 лет проработала в системе педагогического образования.
Я хочу сказать самое большое сердечное спасибо от всех ветеранов педагогического труда за ту большую работу, которую за 3 года Владислав Юрьевич в Нашем Нижнем Тагиле проделал. Город становится все красивее и красивее. Я живу на Вагонке и та красота, которую я увидела на площади Танкостроителей — это сказка, это чудо! Я хочу к вам обратиться с просьбой, чтобы наш дворец любимый после ремонта был точно также сказкой, чудом! сказала ветеран труда.
Министр инвестиций Свердловской области Виктория Казакова рассказала, что данный проект позволит не только увеличить привлекательность Нижнего Тагила и в целом Свердловской области, но и станет отличным местом для проведения досуга горожан.
Я считаю, что подобного рода места уникальны именно для тех территорий где они создаются. Это новый парк, который был когда-то заброшенным пустырем и сюда никто не приходил, за исключением некоторых категорий людей. А сейчас это огромная территория, более 60 тысяч квадратных метров, которая организована очень правильно с точки зрения того, что и дети занимающиеся во дворце творчества могут проводить свое время и жители близлежащих домов, рассказала TagilCity.ru Виктория Казакова.
Она отметила, что уникальность нового парка заключается и в соучаствующем проектировании. Например, скейт-парк создавался совместно с сообществом скейтбордистов Нижнего Тагила.
Мало создать, главное, чтобы мест удовлетворяло потребности. Красивая набережная образовалась, с которой открывается вид на все главные достопримечательности города, такие как Лисья гора, уникальный музей-завод. Думаю что здесь будут проводиться экскурсии и есть что показать туристам, добавила Виктория Казакова.
Оценили площадки те тагильчане, которые будут непосредственно заниматься на них. Тренер по воркауту Рустам Хайруллин рассказал редакции, что новый объект позволит профессионально заниматься тагильским спортсменам.
Если говорить конкретно о нашей площадке для воркаута, то это на сегодняшний день единственная плошадка с большими перкладинами. Они позволят более качественно проводить соревнования и будет более удобно. Нам удалось расширить площадку именно за счет перекладин. Здесь более профессиональный уровень и ребята смогут лучше себя проявить, чем на обычных перекладинах, сказал TagilCity.ru Рустам Хайруллин.
Напомним, «Тагильская лагуна-2» является одним из главных объектов Нижнего Тагила, которые планировалось благоустроить к 300-летию города. Общая стоимость работ на площадке составила 556 миллионов рублей. Они выполнялись в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Главным подрядчиком выступило МУП «Тагилдорстрой». На новой набережной появились баскетбольная площадка, картодром, бетонный скейт-парк, детские площадки и множество других объектов. После открытия в городе планируется провести конкурс среди жителей на выбор названия для благоустроенной набережной.