Гитары, ангелы и триколор. Как прошло открытие «Тагильской лагуны-2» в Нижнем Тагиле

Я хочу сказать самое большое сердечное спасибо от всех ветеранов педагогического труда за ту большую работу, которую за 3 года Владислав Юрьевич в Нашем Нижнем Тагиле проделал. Город становится все красивее и красивее. Я живу на Вагонке и та красота, которую я увидела на площади Танкостроителей — это сказка, это чудо! Я хочу к вам обратиться с просьбой, чтобы наш дворец любимый после ремонта был точно также сказкой, чудом! сказала ветеран труда.