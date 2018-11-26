Юноша из Верхней Туры награжден грамотой за мужество при спасении утопающего

В июле 2018 года молодой человек пошел поплавать на пруд. Там же находился мужчина, который сел в лодку и отплыл от берега. Вскоре Владимир Климович заметил, что лодка, на которой уплыл мужчина, плавает по кругу далеко от берега. Юноша поплыл туда. Когда он добрался до места, то обнаружил, что мужчина находится в воде, винт мотора разрезал ему ноги.