Юноша из Верхней Туры награжден грамотой за мужество при спасении утопающего
Студент Владимир Климович награжден грамотой Главы ГО «Верхняя Тура» за спасение утопающего.
В июле 2018 года молодой человек пошел поплавать на пруд. Там же находился мужчина, который сел в лодку и отплыл от берега. Вскоре Владимир Климович заметил, что лодка, на которой уплыл мужчина, плавает по кругу далеко от берега. Юноша поплыл туда. Когда он добрался до места, то обнаружил, что мужчина находится в воде, винт мотора разрезал ему ноги.
Молодой человек помог пострадавшему плыть, а затем они смогли зацепиться за проплывавшую мимо лодку и добраться до берега.
Мужчина не смог идти самостоятельно, тогда Владимир попросил работника водной станции вызвать в скорую помощь, взял у него аптечку и обработал раны на ногах мужчины.
За проявленное мужество при спасении утопающего молодой человек награжден грамотой Главы ГО «Верхняя Тура», пишет «Мой город».