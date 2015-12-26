Своя ёлка и городок открываются в Дзержинском районе Нижнего Тагила (ФОТО)
26 декабря 2015, 14:10Свободное времяДенис Таратонов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Вчера в Нижнем Тагиле была торжественно открыта центральная городская ёлка. Это не значит, что Театральная площадь единственное место, где воцарился дух новогодних праздников. У жителей каждого района будет свой кусочек праздника.
Сюжеты: Нижний Тагил
Со вчерашнего дня стартовала серия праздничных мероприятий в Дзержинском районе. Так, вчера была открыта центральная новогодняя ёлка района на площади Дворца культуры имени И.В. Окунева. Как и в центре, событие вызвало тёплый отклик в сердцах тагильчан и прошло ярко и весело.
Те дзержинцы, кто пропустил открытие или те, кому его показалось мало, могут продолжить веселье сегодня в 18:00 на проспекте Дзержинского. Там будет открыт ледовый городок и ёлка.
В посёлке Северный откроют свою ёлку. 29 декабря в 16:00 на площади перед ДК «Космос» она зажжёт свои огни.
Смотреть фотоотчет строительства и открытия Ледового городка в Нижнем Тагиле, 2015 г.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей