Своя ёлка и городок открываются в Дзержинском районе Нижнего Тагила (ФОТО)

Со вчерашнего дня стартовала серия праздничных мероприятий в Дзержинском районе. Так, вчера была открыта центральная новогодняя ёлка района на площади Дворца культуры имени И.В. Окунева. Как и в центре, событие вызвало тёплый отклик в сердцах тагильчан и прошло ярко и весело.

Те дзержинцы, кто пропустил открытие или те, кому его показалось мало, могут продолжить веселье сегодня в 18:00 на проспекте Дзержинского. Там будет открыт ледовый городок и ёлка.

В посёлке Северный откроют свою ёлку. 29 декабря в 16:00 на площади перед ДК «Космос» она зажжёт свои огни.

Смотреть фотоотчет строительства и открытия Ледового городка в Нижнем Тагиле, 2015 г.