Новогодняя встреча для юных тагильчан прошла в Библиотеке №1
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Белочки, пираты, клоуны, пантеры, ёлочки и мушкетёры собрались в Библиотеке №1 на новогодней встрече «Чудеса под Новый год». Встречал гостей самый вежливый кот в мире – Леопольд.
Сюжеты: Нижний Тагил
23 декабря в Библиотеке №1 прошла новогодняя встреча для юных тагильчан и их родителей. Одетые в различные костюмы гости собрались в компании кота Леопольда, чтобы весело провести время и встретить главных гостей торжества – Деда Мороза и Снегурочку.
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Но для того, чтобы Дед Мороз смог появиться на празднике детям пришлось веселить Мадам Ягу и Бабу Ягу, двух сестриц, укравших у Дедушки валенки. Наконец, к всеобщей радости гостей, на встречу пожаловал Дед Мороз и Снегурочка. Завершился праздник хороводом и подарками, сообщает пресс-служба Центральной городской библиотеки.
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