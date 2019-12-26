Тагильчан приглашают проголосовать за лучшую новогоднюю программу
Сегодня, 19:53Свободное времяФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле проводится конкурс «Новогодняя марка» на лучшую новогоднюю программу среди учреждений культуры.
Сюжеты: Нижний Тагил
Конкурс проходит с 25 декабря по 9 января. Жители города могут проголосовать за наиболее понравившееся новогоднее мероприятие. Голосование проходит на сайте Нижнего Тагила. Оценка ставится по пятибалльной шкале. После зрительского голосования пройдет второй этап конкурса, в котором свои голоса новогодним программам отдадут члены жюри.
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