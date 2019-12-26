Тагильчан приглашают проголосовать за лучшую новогоднюю программу

Конкурс проходит с 25 декабря по 9 января. Жители города могут проголосовать за наиболее понравившееся новогоднее мероприятие. Голосование проходит на сайте Нижнего Тагила. Оценка ставится по пятибалльной шкале. После зрительского голосования пройдет второй этап конкурса, в котором свои голоса новогодним программам отдадут члены жюри.