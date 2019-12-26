«Танков больше нет»: директор по продукту World of Tanks рассказал о развитии игры

В новом выпуске Вячеслав Макаров поделился историей создания игры о танках. Он отметил, что на данный момент World of Tanks по-прежнему остается популярной и регулярно в нее играют порядка десяти миллионов человек.

Также он рассказал и о том, что пик развития игры пройден и новых танков больше нет. Теперь планируется развивать новые игровые режимы, а самих машин будет появляться меньше. Кроме того, компания создает новые проекты: шутер «Калибр» и были выкуплены права на игру Master of Orion.

С начала 2019 года Wargaming отказалась от киберспортивных турниров, так как они не работают. Их главным конкурентом стали Youtube-блогеры, стримеры и свичеры.

Проекту World of Tanks исполняется десять лет. Компания рассчитывает, что его популярность не снизится еще в ближайшее десятилетие.