«Вскрытие покажет»: создатель World of Tanks рассказал, что будет с онлайн-платформой

История создания World of Tanks начинается с многопользовательской игры про эльфов. Сначала Wargaming планировала сделать MMORPG-игру в жанре фэнтези. Однако подобные продукты уже существовали на десятках платформ. Идея заключалась в том, чтобы создать уникальную игру, которой ни у кого нет.

На данный момент, World of Tanks является для Wargaming наиболее удачным проектом, так как заходит на платформу больше людей, чем в World of Warships и World of Planes. Игра про корабли завоевала свою специфическую аудиторию. А вот что касается самолетов, то первыми на рынке оказался War Thunder. Поэтому первые впечатления были утрачены, так как «создать их во второй раз уже нельзя».