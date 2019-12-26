«Вскрытие покажет»: создатель World of Tanks рассказал, что будет с онлайн-платформой

История создания World of Tanks начинается с многопользовательской игры про эльфов. Сначала Wargaming планировала сделать MMORPG-игру в жанре фэнтези. Однако подобные продукты уже существовали на десятках платформ. Идея заключалась в том, чтобы создать уникальную игру, которой ни у кого нет.

На данный момент, World of Tanks является для Wargaming наиболее удачным проектом, так как заходит на платформу больше людей, чем в World of Warships и World of Planes. Игра про корабли завоевала свою специфическую аудиторию. А вот что касается самолетов, то первыми на рынке оказался War Thunder. Поэтому первые впечатления были утрачены, так как «создать их во второй раз уже нельзя».

По словам Вячеслава Макарова, образы танков было создавать дорого и сложно. На историческую группу уходило больше всего средств. Сложности с получением образов танков возникли в Британии, так как на территории страны больше развито частное строительство.

Танки же конструировали зачастую частные компании. Самыми сложными были поиски информации по британским бронемашинам и — предсказуемо — китайским. Та же корпорация Vickers, хорошо знакомая игрокам по их серии британских танков, отнюдь не торопилась пускать в свои архивы. А то, что удалось раздобыть данные по машинам из КНР, то это просто результат везения. И счастливого совпадения, что в руководстве китайской армии тоже есть люди, которые играют в танки, говорит Вячеслав.

Он рассказал, что совокупная аудитория всех шести игр Wargaming считается сложно. Есть люди, которые заходят каждый день, раз в неделю и так далее. По предварительным расчетам, регулярно в World of Tanks играет порядка десяти миллионов человек.

Интервью с Вячеславом Макаровым Видео Видео: Канал "Вскрытие покажет" на YouTube

На вопрос о том, сколько игроки тратят на игру в среднем в год, он ответил, что в зависимости от страны и конкретного региона сумма отличается. Если брать в среднем, то активные игроки тратят на игру от десяти долларов в месяц.

По мнению, Вячеслава Макарова, пика популярности World of Tanks достигла в 2015 году, когда на серверах одновременно находилось более миллиона человек. Кроме того, компания, в том же году, пережила реструктуризацию, но «грандиозного спада не было». Ни политическая обстановка, ни падение рубля не влияет на количество игроков.

Онлайн-игры — это последнее, что люди бросают, говорит он.

В плане развития World of Tanks, Вячеслав Макаров рассказал «Вскрытие покажет», что компания хочет развивать новые игровые режимы, а танков делать меньше. Кроме того, сейчас она пробует новые проекты: шутер «Калибр» и были выкуплены права на игру Master of Orion.

В начале года Wargaming перестала проводить киберспортивные турниры. Это связано с тем, что они «не работают». Танки изначально представлены как командная игра 15 на 15 человек. Однако создавать такие команды для киберспорта сложно и дорого. Затраты на организацию составляли миллионы долларов, но они не «отбивались».

Кроме того, сейчас развивается конкуренция в виде YouTube-блогеров, стримеров и свичеров.

Их смотрят множетсво людей, но стоимость одного юттубера неизмеримо меньше, чем цена организации киберспортивного чемпионата, говорит Макаров.

Главный вопрос — это будущее игровой онлайн-индустрии и по мнению Вячеслава, здесь сложно дать конкретный прогноз, потому что рынок меняется стремительно. По его словам, недавно были популярны игры в социальных сетях, а потом рынок «фактически умер».

Можно говорить о VR-технологии, о возвращении автоматов виртуальной реальности в торговые центры. Да, возможно это тренд. А может, и нет. Как не взлетела шумная и вроде как многообещающая история «Покемон Го», да и вообще игр с дополненной реальностью, говорит Вячеслав.