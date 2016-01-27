На пляжах скоро снова будет «ТАГИИИЛ!»: в Госдуме решают вопрос возобновления авиасообщения с Египтом

Он рассказал журналистам о том, что спецслужбы России и Египта проводят совместную работу по обеспечению безопасность российских туристов, прибывающих на отдых.

Тем не менее, пока всё это – планы. Никаких конкретных сроков, разумеется, не называется.

Очень ждём возобновления сообщения с Египтом, были рады, услышав эту новость сказала журналистам TagilCity.ru Людмила, директор одного из туристических агентств Нижнего Тагила.

Турция, однако, остаётся закрытой для российских туристов. Но печалит ли это представителей туристического бизнеса? Пока нет.

Запрет полётов в Турцию не оказал большого влияния на туризм. Сейчас не сезон. Ранее в это время года основной поток туристов направлялся в Египет, а не в Турцию, в которой зимой прохладно, потому возобновление авиасообщения с Египтом должно оказать позитивное влияние на отрасль объяснила журналисту TagilCity.ru Людмила.

TagilCity.ru напоминает о том, что авиасообщение с Египтом было прекращено вскоре после теракта над Синайским полуостровом. Тогда в авиакатастрофе погибло 217 пассажиров и 7 членов экипажа.

Тагильчане, а как вы относитесь к возобновлению полётов в страну пирамид?

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