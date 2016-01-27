Никита Михалков: Сколько можно уже не давать Ди Каприо «Оскар»?

Ну, наверное, он получит, сколько можно уже приводит ТАСС слова режиссера.

В этом году Ди Каприо номинирован на «Оскар» за главную роль в фильме «Выживший» Александра Гонсалеса Иньяритту.

Актер уже удостоился звания «Лучший актер» по мнению кинокритиков США (Critics' Choice). Ди Каприо был неоднократно номинирован на «Оскар» в течение своей карьеры, однако никогда не получал престижную награду. Обладатели «Оскара 2016» станут известны 28 февраля во время награждения победителей в Лос-Анджелесе.

Фильм Никиты Михалкова «Солнечный удар» не вошел в оскаровский шорт-лист номинации «Лучший фильм на иностранном языке» в этом году. Однако режиссер сам ранее отмечал, что не питает никаких иллюзий по поводу кинонаграды.

Слишком изменилась ситуация, - отмечал он. - Убежден, что если бы сегодня наша картина «Утомленные солнцем», получившая «Оскар», была бы выставлена от нашей страны - она бы тоже не вошла в шорт-лист. Слишком политизирована и поляризирована ситуация в мире.